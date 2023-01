Energie Europäischer Gaspreis fällt auf unter 65 Euro

04. Januar 2023 | Quelle: dpa

Wegen der vergleichsweise milden Temperaturen fällt der Preis für europäisches Erdgas. Bild: Bild: dpa

Der europäische Gaspreis ist am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit November 2021 gefallen. Begünstigt durch die milde Witterung setzen die Gaspreise ihre jüngste Talfahrt fort. Am Mittwoch wurde der Terminkontrakt TTF für die Lieferung von niederländischem Erdgas in einem Monat zeitweise nur noch zu 64,22 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das sind rund 11 Prozent weniger als am Vortag.