Energie Europäischer Gaspreis fällt unter 30 Euro

18. Mai 2023 | Quelle: dpa

Wegen des russischen Angriffskriegs waren die Erdgaspreise im vergangenen Jahr bis zum Sommer drastisch gestiegen. Bild: Bild: dpa

Der Preis für europäisches Erdgas ist erstmals seit Juni 2021 unter 30 Euro je Megawattstunde (MWh) gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat sank am Nachmittag bis auf 29,75 Euro je MWh. Die Gaspreise setzen so ihren seit Monaten anhaltenden Abwärtstrend fort.