Energie Europäischer Gaspreis: Tiefster Stand seit fast zwei Jahren

25. Mai 2023 | Quelle: dpa

Eine Gasleitung ist auf einer Baustelle zu sehen. Eine Überversorgung mit Erdgas lässt die Gaspreise in Europa sinken. Bild: Bild: dpa

Der Preis für europäisches Erdgas hat den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht. Am Donnerstag wurde der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bei 25,80 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. So günstig war Erdgas zuletzt im Juni 2021. Experten erklärten die Entwicklung unter anderem mit einer Überversorgung und wollten einen weiteren Preisrückgang nicht ausschließen.