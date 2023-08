Energie Europäischer Gaspreis zieht an - Sorge vor Streik

21. August 2023 | Quelle: dpa

Die Gasreserven deutscher Gasspreicher werden seit Monaten aufgefüllt und liegen deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres. Bild: Bild: dpa

Angebotssorgen haben den Preis für europäisches Erdgas zum Handelsbeginn in die Höhe getrieben. Am Morgen wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zu 40,41 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das sind 11 Prozent mehr als am Freitag. Zwischenzeitlich war der Preis um fast 18 Prozent in die Höhe geschnellt auf den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen.