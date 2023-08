Energie Frachtschiff sticht mit Segeln in See

22. August 2023 | Quelle: dpa

Das Frachtschiff «Pyxis Ocean» wurde mit zwei Segeln nachgerüstet. Bild: Bild: dpa

Die Idee zur Fortbewegung ist so altbekannt wie modern: Auf hoher See ist ein von Wind angetriebenes Frachtschiff zu seiner Jungfernfahrt aufgebrochen. Zwei Segel sollen den Schiffsmotor unterstützen und dabei ein Drittel des Treibstoffs einsparen, teilte das Unternehmen Cargill mit, in dessen Auftrag die „Pyxis Ocean” unterwegs ist.