Energie Gaspreis nähert sich Vorkrisenniveau

30. Mai 2023 | Quelle: dpa

Der Gaspreis ist unter 24 Euro je Megawattstunde gefallen. Bild: Bild: dpa

Der Preis für europäisches Erdgas hat seine Talfahrt fortgesetzt und ist erstmals seit zwei Jahren unter 24 Euro je Megawattstunde (MWh) gefallen. Heute wurde der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bei 23,50 Euro je gehandelt. So günstig war Erdgas zuletzt im Juni 2021.