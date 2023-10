Energie Gaspreis steigt nach vermutetem Leck und Angriff auf Israel

09. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Zündvorrichtung einer Gastherme. Bild: Bild: dpa

Der europäische Gaspreis ist am Montag über die runde Marke von 40 Euro gestiegen. Am Vormittag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 41,80 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren knapp zehn Prozent mehr als am Freitag. Zuletzt war der Preis vor etwa einer Woche über die 40-Euro-Marke gestiegen.