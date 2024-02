Energie Grünes Licht für „grünen Stahl” in Bremen

05. Februar 2024 | Quelle: dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck verkündet bei einer Betriebsversammlung die Förderzusage für den Umbau des Bremer Stahlwerks. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Montag die lang erhoffte Förderzusage für den Umbau des Bremer Stahlwerks verkündet. Der Bund unterstütze die Umstellung auf klimaneutral produzierten Stahl an den Standorten von ArcelorMittal in Bremen und Eisenhüttenstadt. „Es ist alles geklärt”, sagte der Grünen-Politiker bei einer Betriebsversammlung des Konzerns in Bremen. Noch fehle mit der Notifizierung der letzte Schritt aus Brüssel, doch die Belegschaft könne sich auf die Förderung verlassen.