Energie Grünes Licht für neues Wasserstoffnetzwerk in alten Röhren

27. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Übersicht über den Yangtzekanaal Euromax in den Niederlanden: Zum großen Teil soll Wasserstoff per Schiff im Rotterdamer Hafen ankommen. Bild: Bild: dpa

Der niederländische König Willem-Alexander wird heute im Hafen offiziell das Startzeichen geben für den Bau eines Wasserstoffnetzwerkes in Rotterdam. Das Netzwerk soll ab 2030 an Netzwerke in Deutschland und Belgien gekoppelt werden und auch dort Industriezentren mit grünem Wasserstoff versorgen. Außerdem sollen Importterminals der Seehäfen, Wasserstoffproduktionsanlagen und großangelegte Speicher angeschlossen werden.