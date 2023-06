Energie Habeck drängt auf Einigung beim Heizungsgesetz

13. Juni 2023 | Quelle: dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck drängt auf eine zügige Verabschiedung des Heizungsgesetzes noch vor der Sommerpause. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck drängt auf eine baldige Einigung in der Koalition über das umstrittene Heizungsgesetz. Das Gebäudeenergiegesetz habe Deutschland jetzt lange genug beschäftigt, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin vor einer Konferenz zum Ausbau der erneuerbaren Energien. „Das hat die Koalition beschäftigt, nicht nur zum Besseren. Viele Debatten sind geführt worden. Es wird nicht besser, wenn man es liegen lässt.” Es gehe inzwischen um mehr als das Wärmegesetz. „Die Regierung sollte jetzt schon ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen.”