Energie Habeck: Für Notfälle fehlen Deutschland noch Gaskapazitäten

21. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) vor der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag. Bild: Bild: dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck hält die deutsche Gasversorgung im kommenden Jahr nicht in allen Fällen für ausreichend. „Sollte irgendwo ein Schadensfall passieren, sollte die Energiemenge, die Deutschland verbraucht, steigen und nicht geringer werden, und vor allem sollte Ostdeutschland in einen Engpass reinlaufen, fehlen uns meiner Ansicht nach noch Kapazitäten”, sagte der Grünen-Politiker in einer Regierungsbefragung im Bundestag.