Energie Habeck „geduldig” bei Vorziehen des Kohleausstiegs

01. Juni 2023 | Quelle: dpa

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), hat sich zum Kohleausstieg geäußert. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) strebt keine rasche Festlegung auf ein mögliches Vorziehen des Kohleausstiegs von 2038 auf 2030 in Ostdeutschland an. „Da bin ich geduldig, das können wir abhängig machen von den Voraussetzungen”, sagte Habeck heute nach einem Gespräch mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (CDU) in Potsdam. „Die Debatte um den Kohleausstieg sollte sich nach der Möglichkeit richten.”