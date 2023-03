Energie Habeck: Wärmefrage soll nicht zu sozialer Frage werden

Habeck sagt, 75 Prozent der Heizungen in Deutschland würden noch mit Erdgas und Erdöl betrieben. „Wenn wir unseren Sonntagsreden ein bisschen, ein bisschen Glauben schenken, dann kann das nicht so bleiben”, sagt der Minister mit Blick auf Klimaziele. Man müsse diese Debatte jetzt führen. Seiner Ansicht nach gebe es keine Alternative, als in diesem Jahr die Entscheidung zu treffen, wie auch der Wärmebereich dekarbonisiert werde.