Energie Habeck will Gesetz für Gasspeicher-Füllstände verlängern

12. Mai 2023 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die eingeführte Regelung zur Sicherung der Gasversorgung verlängern. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will eine in der Energiekrise im vergangenen Jahr eingeführte Regelung zur Sicherung der Gasversorgung verlängern. Das Gasspeichergesetz, das Vorgaben für die Füllstände der Speicher macht, läuft nach derzeitigem Stand am 1. April 2025 aus. Das Ministerium teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, man spreche sich für eine Verlängerung um zwei Jahre aus.