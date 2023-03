Energie Heizen mit mehr Wind und Sonne

So meldet FDP-Chef Christian Lindner große Skepsis an. „Der Entwurf war klimapolitisch gut gemeint, wirtschaftlich und sozial ist das Echo aber verheerend. Die Pläne müssen daher zurück in die Montagehalle und grundlegend überarbeitet werden”, sagte er der „Bild”-Zeitung. „Eine oberflächliche Reparatur wird nicht ausreichen.”