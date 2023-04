Energie Heizungsbranche: Für Aufgaben fehlen 60.000 Installateure

Das gestern auf den Weg gebrachte Gesetz zum Heizungsaustausch ist nach Bramanns Ansicht kein Grund zur Sorge: „Eine Wärmepumpe einzubauen, ist keine Raketentechnologie. Vieles, was man zum Einbau einer Wärmepumpe wissen muss, ist den Betrieben schon längst bekannt und wird auch in der Ausbildung gelehrt.” Zudem gebe es ein großes Angebot an Schulungen, das viele Betriebe auch annähmen. „Der Nachschulungsbedarf von Fachkräften ist also nicht so dramatisch, wie man vielleicht zuerst denken mag.”