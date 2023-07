Energie Heizungsgesetz: SPD betont Mieterschutz

Ähnlich kritisch äußerte sich „Wirtschaftsweise” Veronika Grimm im Deutschlandfunk: „Es wird wahrscheinlich so sein, dass man mit dem Gesetz die Klimaschutzziele nicht erreichen wird im Wärmesektor.” „Hochproblematisch” findet Grimm die deutlich höhere Förderung für Haushalte mit geringem Einkommen: „Das kann natürlich dazu führen, dass die Leute dann am Ende sich strategisch verhalten oder - je nachdem, wie es ausgestaltet ist - dann zum Beispiel in einem bestimmten Zeitfenster die Heizung ausbauen, in dem sie gerade wenig verdienen, aber generell gut dastehen.”