Energie Historische Entscheidung: Niederlande beenden Gasförderung

23. Juni 2023 | Quelle: dpa

Gasförderung in Amsweer im Norden der Niederlande. Bild: Bild: dpa

Nach etwa 60 Jahren stoppen die Niederlande die Förderung von Erdgas in Groningen. Die Produktion aus den Gasfeldern in der nordöstlichen Provinz werde zum 1. Oktober eingestellt, teilte der zuständige Staatssekretär Hans Vijlbrief in Den Haag mit.