Energie Kälte ließ Gasverbrauch stark steigen

22. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Eine technische Anlage zur Kühlung von Erdgas spiegelt sich auf dem Gelände des Erdgasspeichers Rehden in einer Pfütze. Bild: Bild: dpa

Die Winterkälte hat in der vergangenen Woche die Gasverbräuche in die Höhe schnellen lassen. Wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag mitteilte, lag der Gasverbrauch in der 50. Kalenderwoche insgesamt 12 Prozent über dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021. Gegenüber der Vorwoche stieg er um 20 Prozent. Das Sparziel von 20 Prozent weniger sei deutlich verfehlt worden, teilte die Behörde mit. Die Temperaturen lagen 7,9 Grad unter dem Mittelwert der Vorjahre.