Energie Macron: Einigung bei Industriestrom zeitnah möglich

10. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (r) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Hamburg. Bild: Bild: dpa

Im Ringen der EU-Länder um eine Strommarktreform und das Bereitstellen von günstigem Industriestrom erwartet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Einigung noch in diesem Monat. Deutschland und Frankreich arbeiteten trotz verschiedener Modelle an einer Einigung, sagte Macron am Dienstag zum Abschluss einer Kabinettsklausur beider Länder in Hamburg. Die Herausforderung sei es, die Wirtschaft klimaneutral aufzustellen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben angesichts der USA, die geringere Energiepreise hätten und weniger abhängig seien.