Energie Mehr Windkraft-Leistung auf See: Aber weniger Stromerzeugung

30. Januar 2024 | Quelle: dpa

Der Offshore-Windpark Riffgat rund 15 Kilometer nördlich der Insel Borkum. Bild: Bild: dpa

Der Ausbau von Windenergie-Anlagen in deutschen Gewässern hat im vergangenen Jahr etwas angezogen. Insgesamt 1566 Windräder mit einer Gesamtleistung von 8,5 Gigawatt (GW) gingen 2023 in Betrieb, wie das Beratungsunternehmen Deutsche Windguard in einem vorgestellten Bericht schreibt. Damit stieg die installierte Leistung um etwa fünf Prozent. Allerdings lässt sich diese Kapazität nicht komplett nutzen.