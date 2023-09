Energie Netzagentur übt Krisenfall bei Gasknappheit - „Restrisiken”

21. September 2023 | Quelle: dpa

Die Bundesnetzagentur prüft die Versorgungslage mit Gas für den kommenden Winter. Bild: Bild: dpa

Die Bundesnetzagentur probt am Donnerstag den Ernstfall einer Gasknappheit. Simuliert wird ganztägig eine Versorgungslage, bei der in Deutschland nicht mehr genügend Erdgas vorhanden ist, um alle gewünschten Bedarfe zu decken. In solch einem Fall muss die Behörde als sogenannter Bundeslastverteiler etwa entscheiden, bei welchen Firmen der Gasverbrauch eingeschränkt wird.