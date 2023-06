Energie Netzbetreiber sollen bei Engpässen Strom drosseln dürfen

16. Juni 2023 | Quelle: dpa

Die Bundesnetzagentur schlägt vor, dass bei einer drohenden Netzüberlastung der Strombezug etwa zum Laden eines E-Autos vorübergehend gedrosselt werden darf. Bild: Bild: dpa

Die Bundesnetzagentur hält an Plänen fest, dass bei einer drohenden Netzüberlastung der Strombezug etwa zum Laden eines E-Autos vorübergehend gedrosselt werden darf. „Wir gehen davon aus, dass Eingriffe des Netzbetreibers die zwingende Ausnahme bleiben”, sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, am Freitag in Bonn. „Sie sind nur als Ultima Ratio zulässig und sollen nur so weit möglich sein, wie es technisch notwendig ist.”