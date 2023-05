Energie Notfallplan Gas: Alarmstufe weiterhin nötig

Die Erdgasspeicher in Deutschland waren am Mittwochmorgen zu gut 67 Prozent gefüllt, Tendenz steigend. Zum Herbst hin sind bestimmte Füllstände vorgeschrieben. Zunächst müssen die Speicher am 1. September zu 75 Prozent gefüllt sein, am 1. November dann zu 95 Prozent. Der Gasspeicherverband Ines ging zuletzt davon aus, dass die Speicher am 1. September bereits zu 100 Prozent gefüllt sein werden.