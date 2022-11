Energie Raffinerie PCK: Erstmals Rohöl-Lieferung über Hafen Danzig

09. November 2022 | Quelle: dpa

Die Raffinerie PCK in Schwedt soll künftig über die Häfen Rostock und Danzig versorgt werden. Bild: Bild: dpa

Die Raffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs hat zum ersten Mal Rohöl über den Hafen im polnischen Danzig erhalten. Neben der Raffinerie in Leuna (Sachsen-Anhalt) sei damit auch für Schwedt ein weiterer alternativer Lieferweg für nicht-russisches Rohöl gegeben, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Zuvor hatte RBB24 darüber berichtet. Wie viel Öl künftig zusätzlich über den Hafen Danzig bezogen werden kann, blieb unklar.