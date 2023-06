Energie Rohöllieferung aus Kasachstan für Raffinerie Schwedt

20. Juni 2023 | Quelle: dpa

Das Gelände der Raffinerie PCK im Brandenburger Schwedt. Bild: Bild: dpa

Die Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt soll bis Ende 2024 jeden Monat 100.000 Tonnen Rohöl aus Kasachstan geliefert bekommen. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der deutschen und der kasachischen Seite wurde am Dienstag am Rande des Staatsbesuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dem zentralasiatischen Staat getroffen. Mit der langfristigen Lieferung wird sich die Auslastung der Raffinerie den Angaben zufolge um etwa zehn Prozentpunkte erhöhen.