Energie Schwesig fordert gleiche und faire Strompreise

13. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD). Bild: Bild: dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat eine Reform der Strompreise in Deutschland gefordert. „Wir haben derzeit in Deutschland ein total unsolidarisches System”, sagte Schwesig am Samstag in Schwerin. Während es im Norden die höchste Strompreise gebe, seien diese im Süden am niedrigsten. „Es muss gleiche und faire Preise in Deutschland geben.”