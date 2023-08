Energie SPD-Fraktionsvize beharrt auf Industriestrompreis

19. August 2023 | Quelle: dpa

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese spricht sich für den subventionierten Industriestrompreis aus. Bild: Bild: dpa

Trotz Widerstands in der Bundesregierung will sich die SPD-Bundestagsfraktion weiterhin für einen subventionierten Industriestrompreis einsetzen. „Aus unserer Sicht ist der Industriestrompreis elementar wichtig. Wir brauchen sichere und bezahlbare Energie für die Unternehmen, die sich in schwierigen Wettbewerbssituationen, gerade mit dem nahen außereuropäischen Ausland befinden”, sagte Fraktionsvize Dirk Wiese den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.