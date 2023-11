Energie Studie: Deutschland bei Umbau des Strommarktes nur Mittelmaß

So stellten die Autoren unter anderem fest, dass die Verbreitung von intelligenten Stromzählern („Smart Meter”) in Deutschland mit einem Prozent „äußerst gering” sei - in nordischen Ländern wie Dänemark liege die Durchdringung bei bis zu 100 Prozent. Die vernetzten Messgeräte für Wärme oder Strom übertragen Verbrauchsdaten automatisch an Anbieter und machen sie auch für Nutzer sichtbar.