Energie Teuerung runter: Endet Großbritanniens Kostenkrise?

Doch nun sehen einige Experten und die Regierung erste Anzeichen, dass sich etwas ändern könnte. Den dritten Monat in Folge ging die Inflation deutlich zurück: Im Juli betrug die Jahresteuerung 6,8 Prozent. Es ist gar nicht so lange her, da waren es noch gut 11 Prozent. Die Bank of England erwartet zum Jahresende rund 5 Prozent - damit hätte Sunak dieses Ziel geschafft. Stolz verkündete der Premier, die Menschen würden „Licht am Ende des Tunnels” sehen. Zudem stiegen erstmals seit langer Zeit wieder die Reallöhne.