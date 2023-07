Energie Verbandsstudie: Strom bleibt ohne russisches Gas teuer

19. Juli 2023 | Quelle: dpa

Windräder und Hochspannungsleitungen, aufgenommen am Morgen. Bild: Bild: dpa

Strom wird in Deutschland nach Einschätzung des Prognos-Instituts auch in den nächsten Jahren teuer bleiben. Die durchschnittlichen Großhandelsstrompreise könnten demnach trotz leichten Rückgangs in den nächsten Jahren höher liegen als 2019/2020 vor Beginn des rapiden Energiepreisanstiegs.