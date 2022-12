Energie Woidke sieht Versorgung trotz Öl-Embargos gesichert

31. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Dietmar Woidke betont, dass der Bund zu einer sicheren Versorgung verpflichtet sei. Bild: Bild: dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht trotz des Öl-Embargos zum 1. Januar Sicherheit für die Treibstoffversorgung in der Region und für die Raffinerie PCK. „Die PCK in Schwedt sorgt dafür, dass in Brandenburg die Räder rollen. Sie hat eine weit überregionale Bedeutung für die Versorgungssicherheit in ganz Deutschland”, sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. „Ich gehe davon aus, dass die Versorgung auch nach dem 1. Januar sichergestellt ist.”