1,825 Euro pro Liter für E10 Warum der ADAC den Spritpreis für zu hoch hält

Mit dem jüngsten Plus beschleunigt Diesel seinen Anfang Juni begonnenen Anstieg. Seither hat sich der Kraftstoff um mehr als 10 Cent verteuert. Der Preis für E10 hatte sich dagegen über mehrere Monate hin nur wenig verändert und zieht erst seit kurzem wieder an, wie man in der Grafik sehen kann. Auch die Preisdifferenz zwischen Benzin und Diesel wird immer geringer. Während der Unterschied vor einer Woche bei 22 Cent lag, betrug er jetzt nur noch 15 Cent.