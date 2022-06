40 neue Speicher für grünes Gas Ohne Erdgas wird der Speicherbedarf noch größer

Die Wortmeldung der Speicherbranche ist insofern relevant, weil sie darauf aufmerksam macht, dass in der Diskussion über eine Transformation der Wertschöpfungsketten hin zu einer grünen, emissionsarmen Ökonomie bisher vor allem die Fragen des Imports und des Transports von Wasserstoff im Vordergrund gestanden sind, weniger bis gar nicht die Fragen der Speicherung. Zwar gibt es mittlerweile auch Pilotprojekte zur Einspeicherung von Wasserstoff in zuvor als Erdgasspeicher genutzten Anlagen, Uniper versucht das etwa in dem Speicher Krummhörn in Niedersachen. Aber in der weiteren Transformationsdiskussion spielt die Wasserstoff-Speicherung eine bisher untergeordnete Rolle – verständlicherweise allerdings, denn zwar ruhen große Hoffnungen auf dem grünen Gas. Aber trotz vieler Absichtserklärungen ist der so genannten „Hochlauf“ des Wasserstoffmarktes immer noch ein Stück weit ein Hoffnungswert – und auf Ebene der Europäischen Union wird gerade heftig darum gerungen, wie lupenrein der Wasserstoff denn sein muss, um als grün zu gelten.