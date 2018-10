Aachen Bau der ersten deutsch-belgischen Strombrücke beginnt

Belgien habe Bedarf an Strom aus Deutschland, sagte eine Unternehmens-Sprecherin. Mit dem 90 Kilometer langen Gleichstrom-Kabel würden dringend erforderliche Netzkapazitäten für grenzüberschreitende Stromflüsse bereitgestellt. Die Strombrücke von einer großen Umspannanlage in Niederzier am Braunkohletagebau Hambach und Lixhe in der belgischen Provinz Lüttich koste 450 Millionen Euro und soll 2020 in Betrieb gehen.