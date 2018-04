Aktien in Uran Mit etwas Risikofreude eine lohnende Geldanlage

Kasachstan ist in den vergangenen Jahren zum größten Uranproduzenten der Welt aufgestiegen. Auf das zentralasiatische Land entfallen rund 40 Prozent der weltweiten Minenproduktion. Dahinter folgen Kanada (22) und Australien (10). Gut die Hälfte der kasachischen Produktion kommt vom staatseigenen Uranproduzenten Kazatomprom. Dieser will seine Produktionsmenge bis 2020 um gut 28,6 Millionen Pound kappen, davon allein 10,4 Millionen Pound 2018. Auch der größte börsennotierte Uranproduzent, die kanadische Cameco, hat inzwischen die Reißleine gezogen und die Produktion in der weltweit größten Uranmine McArthur River für mindestens zehn Monate ausgesetzt. Das entzieht dem Markt weitere 13,7 Millionen Pound. Dass die Minen erst jetzt ihre Produktionspläne an das veränderte Preisumfeld anpassen, liegt an den langfristigen Lieferverträgen, die Minen mit den Kraftwerksbetreibern in den vergangenen Jahren noch zu deutlich höheren Preisen abgeschlossen haben. Diese Verträge laufen in der Regel zwischen drei und 15 Jahren.