Aktien-Übernahme E.On legt Angebot für Innogy-Aktionäre vor

Die tschechische Gasnetztochter - der größte Betreiber in dem Land - war in der vergangenen Woche mit dem Vorstoß von Macquarie in den Fokus gerückt. Innogy hält 50,04 Prozent an dem Netz-Unternehmen, das über 1,2 Millionen Kunden mit Gas versorgt und knapp 400.000 mit Strom. Macquarie gehört bereits die andere Hälfte des Unternehmens. RWE könnte die Offerte aber übertrumpfen - insbesondere, wenn ein Angebot Macquaries nicht dem erhofften Wert entspricht. RWE hatte betont, der Deal mit E.ON sei die beste Option. "Eine Zerlegung und Veräußerung von Innogy in vielen Einzelteilen ist für RWE daher keine Alternative." Der Konzern hält noch knapp 77 Prozent an Innogy und dürfte noch in vielen Fragen das letzte Wort haben.