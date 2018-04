Aktien-Übernahme: E.ON will Innogy-Angebot nicht aufstocken

Für den Mehrheitsanteil von Innogy an der tschechischen Gasnetztochter meldete sich derweil ein weiterer Interessent. Der tschechische Investor KKCG kündigte an, in den kommenden Tagen eine Offerte vorzulegen. E.ON wollte dies ebenso wenig kommentieren wie Innogy. E.ON-Finanzchef Spieker hatte sich gegenüber Reuters optimistisch gezeigt, dass E.ON auch die Innogy-Geschäfte in Tschechien übernehmen kann. "Wir haben ganz klar ein hohes Interesse daran, die Innogy in Gänze zu integrieren", sagte der Manager. Und das beinhalte auch das tschechische Gasgeschäft. "Ich bin zuversichtlich, dass das tschechische Gasgeschäft am Ende seinen Weg zu E.ON findet. Dafür ist auch vertraglich Vorsorge getroffen worden."