An Gazprom gebunden Wie entkommt Deutschland Gas-Knebelklauseln mit Russland?

Mit Blick auf die Lieferverträge deutscher Gasimporteure mit dem russischen Export-Monopolisten Gazprom, etwa von Uniper in Düsseldorf oder der EnBW-Tochter VNG in Leipzig, könnten die Take-or-Pay-Klauseln künftig zu einem immensen Problem werden. Denn zwar versucht die Bundesregierung, und allen voran Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne), derzeit alles Erdenkliche, um ja nur schnell weg zu kommen von russischer Kohle, russischem Öl und russischem Gas. So reist Habeck etwa nach Katar, um dort für neue Lieferverträge von Flüssigerdgas (LNG) zu werben, er spricht mit den USA oder sagt Milliarden für LNG-Terminals in Deutschland zu. Auch hat er verkündet, dass man es bereits geschafft habe, den Anteil des russischen Gases an dem gesamten Gasverbrauch in Deutschland von 55 Prozent im Jahr 2021 auf jetzt rund 40 Prozent zu reduzieren.