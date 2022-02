Andreas Nauen muss gehen Siemens Energy tauscht Führung bei Problemtochter Gamesa aus

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy versucht mit einem erneuten Führungswechsel, die Probleme seiner spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa in den Griff zu bekommen. Siemens-Energy-Vorstand Jochen Eickholt übernehme zum 1. März die Führung bei Gamesa, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der 60-Jährige löst damit Andreas Nauen ab. Die Spanier hatten kürzlich zum dritten Mal innerhalb von neun Monaten Abstriche bei den Prognosen machen müssen. Siemens Energy hält zwei Drittel der Anteile an Siemens Gamesa.