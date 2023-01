Angeschlagener Energiekonzern Klaus-Dieter Maubach verlässt Uniper

Der Energiekonzern Uniper teilte am Dienstag in einer Pflichtmitteilung mit, dass der Vorstandsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach beabsichtige, sein Amt aufzugeben. Er mache aufgrund der Mehrheitsübernahme Unipers durch den Bund von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Maubach werde sein Amt noch so lange ausüben, bis eine geeignete Nachfolge gefunden sei, heißt es in der Mitteilung weiter.