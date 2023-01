Angeschlagener Energiekonzern Uniper-Chef Maubach hört auf

Für Uniper steht nun die Frage der strategischen Ausrichtung an. Das Unternehmen ist Deutschlands wichtigster LNG-Importeur, betreibt seit ein paar Wochen auch das schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Bei der Eröffnung kurz vor Weihnachten war Maubach gemeinsam mit Kanzler Olaf Scholz, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner an Bord der MS Helgoland. Lindners Finanzministerium beaufsichtigt die Uniper-Beteiligung. Uniper hofft aber auch, bei der künftigen grünen Energieversorgung – dem Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft – eine zentrale Rolle zu spielen. Der Bund wird nun durch eine Nominierung eines Maubach-Nachfolgers oder einer Maubach-Nachfolgerin festlegen, in welche Richtung sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln soll – auch in Abgrenzung zu dem zweiten verstaatlichten Gas-Importeur, der Securing Energy for Europe (Sefe), der früheren deutschen Gazprom-Tochter Gazprom Germania.



