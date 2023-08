Anpassung der Stromnetzentgelte Bis zu 130 Euro Entlastung im Norden, 29 Euro Zusatzkosten im Süden

Verivox hat nun auch berechnet, was eine Angleichung auf die bisherigen bundesweiten Durchschnittskosten für die Verbraucher in einzelnen Bundesländern bedeuten würde. Demnach müssten Haushalte in Schleswig-Holstein und Brandenburg im Schnitt 27 Prozent weniger bezahlen, sie würden sich 130 und 127 Euro im Jahr sparen, in Mecklenburg-Vorpommern würden die Kosten um 22 Prozent sinken. In Bremen dagegen würden sie um 38 Prozent steigen (96 Euro), in Baden-Württemberg um 9 Prozent (29 Euro), in Bayern um 8 Prozent (27 Euro). Im Bundesdurchschnitt sind die Netzentgelte in den vergangenen fünf Jahren laut Verivox um 28 Prozent gestiegen. Dieser Trend, so heißt es bei Verivox, werde sich auch bei einer Angleichung in den nächsten Jahren wohl fortsetzen – vor allem, weil der Investitionsbedarf in den „Umbau der Energieinfrastruktur“ hoch bleibe.