Arbeitsmarkt Bremst der Fachkräftemangel die Energiewende aus?

Laut einer Studie im Auftrag der Grünen entsteht zur Umsetzung der Investitionen für ein klimaneutrales Deutschland ein Bedarf an bis zu 767.200 Arbeitskräften im Jahr 2035, davon 58 Prozent Fachkräfte. Für die Bertelsmann-Stiftung hatte das Institut der deutschen Wirtschaft vor einigen Monaten die Entwicklung bei Online-Stellenanzeigen in den Branchen Wind und Solar untersucht. Deren Zahl nahm demnach von 2019 bis 2022 um 91 Prozent zu. So seien etwa Dachdecker und Techniker zur Montage von Fotovoltaikanlagen heiß begehrt.



Eine Analyse der Unternehmensberatung Deloitte macht deutlich, dass der Fachkräftemangel in der Energiewirtschaft keine Momentaufnahme ist: In den nächsten 10 bis 15 Jahren gingen voraussichtlich rund 70 Prozent der Mitarbeitenden in Energieversorgungsunternehmen in Ruhestand. Der Energieversorger EnBW bildet längst über Bedarf aus. Konzernweit wollen die Karlsruher 9600 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis 2026 einstellen. „Ich denke, das kriegt man hin“, gibt sich Personalvorständin Colette Rückert-Hennen zuversichtlich.