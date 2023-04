Atomausstieg So schaltet man ein Atomkraftwerk ab

Das Abschalten des Reaktors ist vielfach eingeübt, ein „Standard-Prozess“, wie es bei EnBW heißt. Die Reaktorleistung wird nach und nach abgesenkt. Das geschieht, in dem so genannte Steuerstäbe in den Reaktorkern eingefahren werden. Die Kettenreaktion geht zurück. Es entsteht weniger Wärme, weniger Dampf. Ab einem gewissen Punkt wird dann der Generatorschalter geöffnet und der Generator vom öffentlichen Stromnetz getrennt. Ist der Reaktor vollständig abgeschaltet, werden alle Systeme in einen so genannten „kalten“ und „drucklosen“ Zustand überführt. „Das Ganze ist ein Vorgang, der wenige Tage in Anspruch nimmt“, erläutert Michels. Bei EnBW gibt man sich etwas bedeckt, was den zeitlichen Ablauf am 15. April betrifft. Bei der E.On-Tochter PreussenElektra wird man in einer Fragen-und-Antworten-Übersicht mit Zeitangaben etwas präziser: Ab „ca. 22 Uhr“ am Samstag würde die Reaktorleistung stufenweise abgesenkt. Bei einer Leistung von etwa 30 Prozent werde bereits kein Strom mehr ins Höchstspannungsnetz eingespeist und es erfolge die automatische Trennung vom Netz.