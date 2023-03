Atomkraft-Debatte: E.On-Chef attackiert Laufzeitende der Kernkraftwerke

Der neue EnBW-Chef Andreas Schell sagte, der „Point of no return“ sei überschritten, RWE-Chef Markus Krebber hat ebenfalls verdeutlicht, dass man den Wünschen der Politik folgt, das aber zumindest öffentlich nicht weiter bewertet. Birnbaum hat bisher immer intoniert, dass man die Kraftwerke sicher betreiben könne. Am Mittwoch aber hat er richtig gegen Berlin gekoffert, zumindest in seinem schriftlichen Redetext: Nein, es gebe „keine Indikation, dass die Politik ihre Abschaltentscheidung“ überdenke, heißt es in diesem auf E.Ons Webseite veröffentlichten Redetext Birnbaums, der mit dem Zusatz „Es gilt das gesprochene Wort“ versehen ist. E.Ons Planung gehe von einem Ende des Betriebs von Isar 2 in Bayern am 15. April aus. Aber: „Persönlich halte ich das für einen Fehler“, sagte Birnbaum laut Redetext. Und legte dann nach: „Wir schalten eine der sichersten, produktivsten und besten Anlagen der Welt ab.“