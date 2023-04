Atomkraft in der Ukraine Habecks Nuklearmoral hat einen Haken

Es ist ein Pragmatismus, den Habeck, an sich Oberrealo, zu Hause vermissen lässt. Leider. Vor allem aus parteistrategischen Motiven der Grünen werden die drei bislang am Netz verbliebenen Kernkraftwerke am 15. April abgeschaltet, auf eine weitere Verlängerung der Laufzeiten nach Ende des „Streckbetriebs“ verzichtet die Ampel, obwohl diese „Dinger“ nach Einschätzung von Profis sehr sicher laufen.

Nein, es stimmt, Deutschland ist, was die Dimension der Bedrohung betrifft, nicht mit der Ukraine vergleichbar. Die Versorgungssicherheit mit Energie ist dort akut in Gefahr, in Deutschland ist sie das nicht. Und dennoch steht auch Deutschlands Energieversorgung vor erheblichen Herausforderungen – kurzfristig und vor allem mittelfristig, und es ist fahrlässig, auf den Beitrag der Kernenergie leichtfertig zu verzichten. Das ist der Haken an Habecks Nuklearmoral.