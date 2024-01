Atomkraft in Europa Wer ist bei der Kernkraft auf dem Holzweg?

Anders als die Berliner Ampel sieht die britische Regierung deswegen in der Kernkraft keine Alternative zu Erneuerbaren wie Wind und Sonne, sondern eine sinnvolle Ergänzung dazu. Die Probleme beider Länder beim Umbau ihres Energiesystems ähneln sich: Beide setzen bei Erneuerbaren bisher vor allem auf Windenergie; die Briten auf Offshore in der Nordsee, Deutschland bisher vorrangig auf Onshore, also Windräder an Land. Und beide haben – trotz des jüngsten, zum Großteil konjunkturell bedingten Rückgangs – noch viel Kohlestrom im Energiemix. Den zu senken, sagen die Atombefürworter, müsse doch unideologisch das vorrangige Ziel sein. In der Tat verursacht etwa eine Kilowattstunde (kWh) Strom aus Braunkohle mit bis zu 1200 Gramm CO2 mehr als viermal mehr CO2 als Strom aus Erdgas.