Atomkraft Wer ist auf dem Holzweg?

Doch die Zahl muss man einordnen. Lazard verwendet dazu vor allem die Kosten US-amerikanischer AKW. Andere Quellen, etwa die Internationale Energie Agentur (IEA) kommen auf nur rund halb so hohe LCOE. Allerdings basieren die IEA-Zahlen auf Umfragen. Dass Lazard auf so viel höhere Kosten kommt, liegt an den Baukosten. Die haben es in sich. In westlichen Industrieländern lagen sie zuletzt im Schnitt bei etwa 10.000 Dollar je Kilowatt Atomleistung, ein durchschnittlicher neuer Reaktor mit rund einem Gigawatt Leistung kostet also etwa zehn Milliarden Dollar.