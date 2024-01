Atomkraft Wer ist auf dem Holzweg?

Und so sehen immer mehr Länder die Kernkraft offenbar zwölf Jahre nach Fukushima wieder als Hilfe auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft an. Bereits auf der Weltklimakonferenz COP 28 in Dubai hatten Anfang Dezember 22 Staaten angekündigt, die Kernenergie wiederbeleben zu wollen. Diese spiele „eine Schlüsselrolle dabei, (…) die Treibhausgasemissionen bis 2050 global auf null zu reduzieren und das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten“, heißt es in ihrer Erklärung. Unter den 22 Atomfreunden aus Dubai sind viele große Industrieländer, neben Großbritannien, das seine Pläne nun am Freitag konkretisiert hat, etwa Frankreich, die USA und Japan. Andere, wie Russland, Korea und allen voran China, hatten nie vor, aus der Atomkraft auszusteigen.



Lesen Sie auch: Ob mit oder ohne Kernkraft – teuer wird es auf jeden Fall



Auch viele Klimaforscher machen sich inzwischen für die Kernkraft stark. Petteri Taalas etwa, Chef der Weltwetterorganisation WMO, unter deren Dach der Weltklimarat IPCC seine in der Regel furchteinflößenden Berichte erstellt, forderte im Dezember in Dubai, „alle nicht fossilen Energiequellen zu nutzen, um die Treibhausgase zu senken, auch Atomstrom“. Ohne Kernkraft, sagen die Befürworter, sei das Ziel, ab 2050 kein Kohlendioxid (CO2) mehr auszustoßen und so den Anstieg der Erderwärmung zu begrenzen, nicht mehr zu schaffen. Der Ausbau der Erneuerbaren dauere dafür einfach zu lange. Kernenergie könne helfen, weil sie auch im Winter und bei Flaute CO2-freien Strom liefere – also genau dann, wenn sich die Erneuerbaren schwer tun.